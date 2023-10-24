مراقبون: التوتر الاخير سيدفع واشنطن نحو إعادة النظر بعلاقتها مع بغداد

بعد استهداف القواعد العسكرية التي تضم مستشارين من التحالف الدولي عاد الحديث عن امكانية توتر العلاقة بين بغداد وواشنطن على الرغم من تعهدات الحكومة بملاحقة مطلقي الصواريخ على هذه القواعد.. وهو ما دفع الحكومة العراقية لتجديد التزامها باتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين الجانبين.

تطورات سريعة يشهدها العراق على إثر الحرب الدائرة في غزة، تمثلت بعودة التوتر بين بغداد وواشنطن، حيث بدأت الأخيرة بسحب موظفيها الدبلوماسيين بعد تصاعد عمليات استهداف قواعدها العسكرية، فضلا عن تغيير بعض شركات الطيران المدني لمساراتها الجوية فوق محافظة الأنبار لأسباب تتعلق بكثافة الطيران العسكري الأمريكي، فيما تحاول الحكومة احتواء الأزمة عبر إصدار بيانات إدانة وتوعد بالاعتقال وإجراء اتصالات مكثفة مع واشنطن.

التوتر بين بغداد وواشنطن، ومن وجهة نظر مراقبين للشأن السياسي، سيدفع الأخيرة إلى إعادة النظر بعلاقتها مع بغداد وإن بيان وزارة الخارجية الامريكية، يؤشر الى إمكانية تحول العراق إلى أرض اشتباك، خصوصا وأن عملية استهداف القوات الأمريكية تؤكد تلك التوقعات، خصوصا مع تصاعد الأحداث في غزة.

وأجرى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اتصالين هاتفيين مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، وفيه جدد التزام الحكومة باتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين بغداد وواشنطن، في جميع المجالات وتعزيز شراكتهما، وحماية المستشارين العسكريين والبعثات الدبلوماسية.