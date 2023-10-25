امراض سرطانية وتنفسية تصيب الساكنين قرب حقول ومصافي النفط

النفط ومشتقاته الذي تتصارع عليه دول عديدة قد يكون نقمة في بلاد وادي الرافدين وذلك بعد الاصابات الكثيرة بالامراض السرطانية بفعل الانبعاثات التي تخرج من المصافي ما جعل العراق يحتل المرتبة الثانية عالميا بالتلوث الهوائي .وبحسب وزارة البيئة فان العراق لا يحتاج الى استبيان او دراسة لوضوح التلوث فيه، اما الحلول تكمن في استخدام وحدات المعالجة للتقليل من الملوثات .