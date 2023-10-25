حي الانتفاضة الرابعة يعاني انعدام الخدمات وانتشار اسلاك الكهرباء

تعاني منطقة حي الأنتفاضة الرابعة بمحافظة كربلاء من انعدام الخدمات الأساسية حيث وصل الحال إلى أنتشار الأسلاك الكهربائية في قارعة الطريق مطالبين الحكومة المحلية بالتدخل لايصال الخدمات ونصب أعمدة الكهرباء.الحكومة المحلية من جانبها كشفت عن وضع خطة عمل لتنفيذ كافة المشاريع على شكل مراحل حيث سيتم خلال العام القادم المباشرة بتنصيب شبكة كهربائية متكامة فضلا عن تقديم كافة الخدمات المطلوبة لهم.عشرات الأحياء في كربلاء تنتظر وعود الحكومة المحلية بتقديم كافة الخدمات أليها من أنشاء شبكات المجاري والكهرباء وأكساء الشوارع.