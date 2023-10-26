بعد عودته من امريكا.. شاب عراقي يختطف في بغداد

بعد عودته من أميركا بأيام، اختطف الشاب ياسر من قبل عصابة في وضح النهار.أما الصدمة فتكمن في هوية أفراد العصابة التي اختطفته والأسباب التي أدّت إلى هذه العملية.من جانبه، ناشد ياسر الجهات الحكومية العليا للالتفات بقضيته التي باتت بين أروقة المحاكم بانتظار البت بها من قبل الجهات القضائية.شاهدوا في التقرير أعلاه ماذا أجبروه أن يفعل؟