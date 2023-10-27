غزة .. قصص مأساوية كثيرة عن وحشية القتل وتدمير كل مقومات الحياة

يتواصل القصف الهمجي الاسرائيلي على غزة، الذي يحاول الاحتلال من خلاله تثبيت عناصر معادلته القائمة على القتل والرعب والدمار.قصص مأساوية كثيرة ترد يوميا عن وحشية القتل وتدمير كل مقومات الحياة، بالتزامن مع التجويع وقطع المياه والكهرباء واستهداف خطوط الاتصالات ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تعتبر انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية.منظمات اممية تقول أن الوضع الإنساني في غزة أصبح كارثيا، بعد ان كان بائسا قبل الحرب الحالية، وإن المدنيين يواجهون مشقة كبيرة في الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية، فيما يموت الأطفال بوتيرة مقلقة، وهم محرومون من حقهم في الحماية والغذاء والمياه والعناية الطبية.وبحسب جمعية تعنى بالطفولة، فإن الأطفال الفلسطينيين الذين نجوا من القصف المكثف يعانون من أزمة إنسانية كبيرة، وصدمة تمتد إلى ما هو أبعد من المعاناة الشخصية، فرؤية مشاهد أطفال مقتولين تؤدي إلى تفاقم محنتهم، كذلك فإن إبادة عائلات بأكملها في غمضة عين، يحطم أسس هذه الأسر، فالأطفال الذين كانوا يجدون الأمان والراحة في أحضان عائلاتهم، أصبحوا الآن يتامى بلا عائلات.لكن ورغم تلك المآسي فإن فكرة الشهادة والتسليم بها لا تفارق أطفال غزة، فهذه الطفلة كتبت وصيتها وقسمت ممتلكاتها وأموالها وألعابها وبقية مقتنياتها، وهنا طفل آخر يلقن أخاه الشهادة، مخافة أن يستشهد ولا يكون قد ردد الشهادتين، فيما قام اطفال آخرون بكتابة أسمائهم على أيديهم، حتى يسهل التعرف عليهم إذا قتلوا مع جميع أفراد عائلاتهم.