بالفيديو: مساع عراقية وأردنية رسمية لتسهيل مرور الصهاريج النفطية

اتصالات مكثفة ومساع حثيثة يجريها العراق والاردن لتسهيل عبور الصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية الى عمان والتي طلب منها العودة، في وقت سابق إلى الأراضي العراقية نتيجة الاعتصامات المستمرة عند معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.الصهاريج التي طلب منها العودة بلغت اثنين وثلاثين صهريجا إضافة إلى صهريج أردني واحد ، قادمة من كركوك وكانت متجهة للتفريغ بمصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء، ضمن حركة العبور اليومية المتفق عليها بحسب الشركة الأردنية الناقلة لصهاريج النفط من العراق إلى الأردن.ويتضمن الاتفاق المبرم بين بغداد وعمان توريد نحو اربعمئة وخمسين ألف برميل شهريا، وبما معدله خمسة عشر ألف برميل يوميا، الى الاردن من خلال الصهاريج حيث تنطلق من كركوك وقد تدخل الأراضي الاردنية في اليوم ذاته أو اليوم الذي يليه وتسمح هذه التعاقدات بزيادة كميات الاستيراد في حال وجود أي نقص من أي مصدر.