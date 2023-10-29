دعوة الصدر لغلق السفارة الاميركية تلاقي ردود برلمانية متباينة

دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باغلاق السفارة الاميركية في بغداد جوبهت بردود فعل برلمانية مختلفة. بعض النواب رحبوا بالدعوة ويعملون على مساندتها من خلال جمع تواقيع نيابية لتنفيذها .ويذهب نواب اخرون برؤية مختلفة عن غلق السفارة ، اذ يرون ان المساس بالبعثات الدبلوماسية بهذا الشكل سيجعل العراق في عزلة دولية .اما بالنسبة لاستجابة الحكومة لدعوة الصدر فلاتزال ضابية المعالم ، ومايعزز ذلك غياب المواقف الرسمية بهذا الشأن .