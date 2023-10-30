النفايات تخنق شوارع سامراء ومواطنون يناشدون لإيجاد الحلول

شكا سكان مدينة سامراء، من تزايد حالات الاختناق بسبب حرق النفايات، فيما تقول الحكومة المحلية ان هنالك مشروعا لإنشاء محطة وسطية لكبس النفايات وإعادة تدويرها للتقليل من التلوث البيئي في المدينة .

سحب الدخان تغطي سماء سامراء لاسيما الأحياء الشرقية منها بسبب حرق مكب النفايات الأمر الذي خلف ارتفاعا بمعدل الإصابة بحالات الاختناق والأمراض المزمنة لدى المواطنين الذين ناشدوا لإيجاد الحلول .



ثلاثمئة طن تخلفها المدينة يومياً من النفايات فيما أدرجت حكومة المحافظة مشروعا لإنشاء محطة وسطية لكبس النفايات وإعادة تدويرها للتقليل من التلوث البيئي في المدينة .