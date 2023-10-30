كربلاء.. اسعار اللحوم ترتفع والسلة الغذائية تخفف عبء الغلاء

يبدو ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية واللحوم في الأسواق المحلية أصبح مشكلة دائمية خلقت الكثير من الصعوبات الأقتصادية لدى المواطنين مطالبات توجهت للجهات الحكومية بوضع حلول واقعية لمواجهة الأزمة التي أثرت على قوت يومهم.في المقابل يرى آخرون ان اطلاق السلة الغذائية من قبل وزارة التجارة أسهم الى حد ما في تخفيف حدة ازمة ارتفاع الاسعار وخفضها نسبيا.