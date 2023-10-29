الحكومة تتعامل بحذر مع ملف الفساد وما تحقق يعدّ تقدماً ملموساً

بحذر شديد تكاد تتعامل الحكومة مع أخطر ملف يواجه الدولة ، إلا وهو الفساد الذي تشعبت وتفرعت جذوره بين أروقة مؤسسات الدولة ، ولعل أسباب الحذر تعود الى خطورة الملف وتورط أطراف كثيرة به وهو أمر قد يؤدي بطبيعة الحال الى تعطيل أي حكومة وفقاً لمراقبين.ويأتي ذلك بينما من بين وجهات نظر أخرى تجد أن ما تحقق حتى الآن بهذا الملف يُعد تقدماً أسهم على الأقل في تقويض الفساد رغم الحاجة الماسة لمزيد من الجهود لتحقيق نتائج أكبر.عدم وجود ارقام دقيقة تشير الى حجم الفساد ساعد على تفاقم الازمة ، غير أن المعادلات الاقتصادية تكشف شيئاً من الحقيقة لا سيما تلك المتعلقة بملف فساد تهريب الأموال الى الخارج، مع عدم وجود إمكانية لاستعادة جميع تلك الأموال التي يعصب احصاؤها.