التعليم العالي: خطة القبول المركزي شهدت توسعة بتخصيص مقاعد الكليات

اكثر من ربع مليون طالب وطالبة دخلوا ضمن قنوات القبول المركزي للسنة الدراسية الحالية، وزارة التعليم العالي اكدت ان الاعداد تضاعفت بخطة شهدت زيادة التخصيص بمقاعد الكليات.المجموعة الطبية كذلك شهدت زيادة واسعة بمقاعد القبول، فيما ترى وزارة التعليم ان تلك التوسعة لا تؤثر على الخطة الاستيعابية للكليات.فيما ستنطلق إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المركزي الكترونياً عبر موقع الوزارة الرسمي، الطلاب المقبولون سيتمكنون ولاول مرة من رفع بياناتهم على رابط الكتروني وذلك سيحسن من عملية التسجيل والتخلص من الاخطاء بحسب معنيين.