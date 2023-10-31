المولدات الاهلية.. قرار بتثبيت عدادات لمعرفة ساعات التشغيل

اكد محافظ بغداد على ضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية التي تهدف للسيطرة على اسعار الامبير في المحافظة، فيما دعا المواطنين للابلاغ عن المخالفين.هل سيتم دفع اجور الجباية عند نهاية الشهر بدلا من بدايته؟شاهد التقرير للمزيد من التفاصيل.