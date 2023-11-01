مياه الاسنة تحاصر المنازل في احد قطاعات مدينة الصدر‎

بين برك المياه الاسنة هذه يعيش اهالي قطاع ستة وثلاثين في مدينة الصدر بسبب تهالك منظمات المجاري وتصريف المياه امر دفع ساكنيها لمناشدة المعنيين علهم يحظون باهتمامهم. فيما قالت بلدية الصدر الثانية انها ادرجت مشروع تأهيل القطاع الى دائرة المشاريع في امانة بغداد.





ما سبب تاخر صرف التخصيصات المالية للمشروع؟



شاهد في التقرير أعلاه كيف عبر المواطنين عن استيائهم.