تشريعيون وأكاديميون يؤكدون ضرورة تطبيق قانون الضمان الصحي في البلاد

بين فترة واخرى تبرز الضرورة لوضع تشريعات وقوانين لرسم ثقافة صحية مجتمعية، الضمان الصحي هو واحد من القوانين التي من المؤمل تطبيقها نهاية العام الحالي، فيما اكدت اوساط تشريعية واكاديمية اهمية العمل بهذا القانون.



فهل سنشهد تكثيف لحملات التوعية باهمية هذا القانون الذي يضمن الحقوق الصحية للمواطنين؟

شاهد ما قاله التشريعيون والأكاديميون في التقرير أعلاه.



