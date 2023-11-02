مديرية التقاعد في نينوى تواصل عملها لتسهيل اجراءات المواطنين‎

بعد الدمار الذي تعرضت له أبان الحرب على داعش، مديرية تقاعد نينوى تعود الى الخدمة مجددا، ما سيسهم بالتخفيف عن كاهل المتقاعدين في اجراء معاملاتهم.كيف تمّ تعزيز المديرية؟شاهد التقرير أعلاه للمزيد من التفاصيل.