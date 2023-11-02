بالفيديو: المواطن "خالد" يناشد بالاهتمام بحالته الصحية

بقدمين متورمتين وآلام شديدة لا يستطيع النوم بسببها فكر خالد المنتسب في وزارة الداخلية أكثر من مرة في الانتحار لإصابته بمرض يعرف بداء الفيل، ليناشد من خلال السومرية إيصال صوته الى وزير الداخلية والاهتمام بحالته الصحية التي اجبرته على بيع منزله، فضلا عن تخلي ابنه عن الدراسة للاهتمام بوالده.شاهد التقرير أعلاه للمزيد من التفاصيل عن حالته الصحية.