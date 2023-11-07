كاميرات ورادارات تنصب للمراقبة ورصد المخالفات

طرق جديدة أعلنت عنها دائرة المرور العامة لتشغيل الاشارات الضوئية ورصد المخالفات في التقاطعات ، من خلال وضع كاميرات مراقبة ورادارات لرصد المخالفات المرورية أثناء سير المركبات.

اجهزة رادارات وكاميرات متعددة، بهذه الطرق الجديدة سيتم تشغيل الإشارات المرورية ورصد المخالفات في العراق.



هل تشكل الإصلاحات الجديدة فسحة أمل لدى السائقين؟



التفاصيل مع حسين عدنان في التقرير أعلاه.