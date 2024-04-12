أهالي غزة غزة يحتفلون بعيد الفطر تحت نيران الاحتلال

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تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي يستقبل أهالي غزة عيد الفطر.. حيث تتواصل ما يسميها الصهاينة الحرب الشاملة على القطاع ، ويعاني الأهالي هناك من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة إثر الحصار الذي فرضه الاحتلال مانعاً دخول المواد الغذائية والطبية والإغاثية للقطاع.