فاجعة وفاة الطفلة سيلين بسبب لدغة عقرب وحقن خاطئة في بغداد

في قصة مؤلمة، فارقت الطفلة سيلين ذات الستة أعوام الحياة نتيجة لدغة عقرب، لم يتم تداركها من قبل الجهات الصحية التي اعطتها حقنتين خاطئتين انهتا حياتها على الفور.اليك ما شاركه أهالي الضحية من معاناة ومطالب مع كادر السومرية في التقرير أعلاه.