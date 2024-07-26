نقل سوق الشورجة إلى أطراف بغداد يثير استياء الأوساط الشعبية

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أثار قرار نقل جملة الشورجة لأطراف العاصمة بغداد لغطا كبيرا داخل العديد من الأوساط الشعبية، في وقت اكدت فيه الامانة بان هذا القرار تم البدء بتطبيقه ولاعودة عنه.