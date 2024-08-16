موظف في وزارة التخطيط يفقد ساقه في معركته ضد الفساد‎.. فيديو

يخوض حاتم الذي يعمل موظفاً في وزارة التخطيط حرباً مع الفساد ضد مدراء عامين كشف عنهم ملفات تثبت تورطهم، مؤكداً تعرضه لجملة من الضغوطات إثر تسليمه تلك الملفات للجهات الرقابية.حاتم يروي التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.