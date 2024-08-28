اغتيال بدم بارد: محام يُقتل برصاصتين في بغداد

باطلاقتين غادرتين.. محام يفارق الحياة اثر هجوم مسلح على مكتبه بمنطقة العطيفية

جريمة جديدة تضاف لسلسلة جرائم اغتيال المحامين في العراق، المحامي احمد عباس يقتل على يد مسلحين مجهولين داخل مكتبه بمنطقة العطيفية في .. فما هي الدوافع المحتملة وراء اغتيال المحامي عباس؟ تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.