مجاري نينوى.. احد دروس الفساد الكبرى

في تقرير هيئة النزاهة
عن شبهات الفساد لعام 2021، كان مشروع مجاري الموصل
هو الأكبر والأعلى بقيمة الفساد من بين جميع الملفات الأخرى لذلك العام، فمشروع تدور حوله ملاحظات المسؤولين واستياء المواطنين ويتعرض لتوقف وتلكؤ بين الحين والأخر، ثم يأتي على رأس قائمة المشاريع الفاسدة، سيكون بالطبع مشروعا مثيرا للشبهات والاهتمام.
9 سنوات على انتهاء الحرب والموصل "ركام".. التربح في الاستثمار بالازمات
في مدينة منكوبة ومدمرة بالكامل بعد حرب انهكت البنى التحتية، ورغم مرور 9 سنوات على تحريرها، ستكون الموصل
مدينة اشباح فعلية، تحتاج لعمل سريع
لتحويل مدنها المدمرة الى مناطق صالحة للسكن، لكن الحقيقية أن الاستثمار بالازمات والتربح منها، هي الصفة السائدة على المشاريع المرتبطة بازمات ومعاناة المواطنين في العراق
الحديث.
2021 عام انفجار فضيحة مجاري الموصل
وايقافه.. احالة خلال 30 يوما بسريّة
كان مشروع مجاري الموصل
من المفترض ان ينتهي خلال 3 سنوات، الا انه توقف لاكثر من مرة، وتحديدا في عام 2021 تفجرت فضيحته، عندما تم إيقاف المشروع لاكتشاف وجود مبالغة في القيمة المقدرة للمشروع، خصوصًا وان إحالة المشروع وتوقيع كشوفاته وعقوده، تمت خلال فترة لاتتجاوز الـ30 يومًا ودون اعلان رسمي، بل بعمليات سرية وفي الظلام، كما يقول مسؤولون في المحافظة.
مجاري الموصل
احد اكبر ظواهر الفساد.. عقد بـ600 مليار لمشروع يكلف 300 مليار دينار
يرتقي مشروع مجاري الموصل
بوصفه أكبر ظواهر الفساد في العراق
خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصًا وان إيقاف المشروع عام 2021، جاء بعد اكتشاف ان مبالغ العقود بلغت ضعف القيمة الفعلية له، فبينما تم تقدير قيمته بـ300 مليار دينار، تبين ان العقد تمت احالته بقيمة تفوق الـ600 مليار دينار.
حفريات مجاري الموصل
تملأ الازقة بالوديان والانهر وتشل التنقل بين المناطق
عاد العمل بالمشروع بعد ان تمت تسوية الخلافات بشأنه في أواخر 2022، واليوم تمر الأيام والأشهر في العام 2025 ولايزال المشروع عبارة عن حفريات تسببت بانشاء وديان تمتلئ بالمياه لتخلق أنهارًا داخل المدن والشوارع الرئيسية، وتعيق عملية التنقل بين المدن كما انها تتسبب بتآكل البنى التحتية للمنازل بفعل الرطوبة المستمرة الناجمة عن المياه المجمعة في هذه الوديان المجاورة للمنازل.
مشروع كلفته 300 مليار ولكن كشوفات الانفاق تريليون دينار.. عقد مجاري الموصل
يرتفع 230%
ومن 300 مليار دينار، وصولا الى مضاعفة المبلغ في العقود الى 600 مليار دينار، لم يتوقف الامر هنا، حيث يؤكد مسؤولون ان الكشوفات على المشروع وصلت الى ان القيمة الجديدة بلغت تريليون دينار، أي تم ضرب القيمة التقديرية الاصلية في 3 اضعاف، ما يجعل المبالغ المطلوبة أكبر بـ230% من المبلغ المقدّر للمشروع.
"شفل" وحيد يتنقل بين الازقة.. بطء الاعمال يربك اعمال التبليط والبنى التحتية
لم يتسبب التلكؤ في المشروع بعرقلة وارباك تنقل واعمال المواطنين فحسب، بل تسبب بتعارضات أوقفت اعمال التبليط واكمال البنى التحتية لبقية الدوائر الخدمية، وتقف جميع الجهات الخدمية والمواطنون تحت انتظار مزاج الشركة المنفذة لمشروع المجاري وبطء اعمالها، فالشركة توزع اعمالها على اكثر من حي بطريقة عشوائية وبطيئة، فعلى سبيل المثال ترى عجلة وحيدة تحفر في شارع ما بإحدى احياء الموصل، ثم تختفي لمدة 10 أيام او اكثر، لتعمل في شارع او حي آخر، وهكذا دواليك.
هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا
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