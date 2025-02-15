Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مجاري نينوى.. احد دروس الفساد الكبرى

بالفيديو

2025-02-15 | 15:01 2025-02-15T15:01:58+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

مجاري نينوى.. احد دروس الفساد الكبرى

المصدر:
السومرية
184 مشاهدة


مشروع مجاري نينوى.. الفساد الاكبر بقائمة هيئة النزاهة لعام 2021


في تقرير هيئة النزاهة عن شبهات الفساد لعام 2021، كان مشروع مجاري الموصل هو الأكبر والأعلى بقيمة الفساد من بين جميع الملفات الأخرى لذلك العام، فمشروع تدور حوله ملاحظات المسؤولين واستياء المواطنين ويتعرض لتوقف وتلكؤ بين الحين والأخر، ثم يأتي على رأس قائمة المشاريع الفاسدة، سيكون بالطبع مشروعا مثيرا للشبهات والاهتمام.

9 سنوات على انتهاء الحرب والموصل "ركام".. التربح في الاستثمار بالازمات
في مدينة منكوبة ومدمرة بالكامل بعد حرب انهكت البنى التحتية، ورغم مرور 9 سنوات على تحريرها، ستكون الموصل مدينة اشباح فعلية، تحتاج لعمل سريع لتحويل مدنها المدمرة الى مناطق صالحة للسكن، لكن الحقيقية أن الاستثمار بالازمات والتربح منها، هي الصفة السائدة على المشاريع المرتبطة بازمات ومعاناة المواطنين في العراق الحديث.

2021 عام انفجار فضيحة مجاري الموصل وايقافه.. احالة خلال 30 يوما بسريّة
كان مشروع مجاري الموصل من المفترض ان ينتهي خلال 3 سنوات، الا انه توقف لاكثر من مرة، وتحديدا في عام 2021 تفجرت فضيحته، عندما تم إيقاف المشروع لاكتشاف وجود مبالغة في القيمة المقدرة للمشروع، خصوصًا وان إحالة المشروع وتوقيع كشوفاته وعقوده، تمت خلال فترة لاتتجاوز الـ30 يومًا ودون اعلان رسمي، بل بعمليات سرية وفي الظلام، كما يقول مسؤولون في المحافظة.

مجاري الموصل احد اكبر ظواهر الفساد.. عقد بـ600 مليار لمشروع يكلف 300 مليار دينار
يرتقي مشروع مجاري الموصل بوصفه أكبر ظواهر الفساد في العراق خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصًا وان إيقاف المشروع عام 2021، جاء بعد اكتشاف ان مبالغ العقود بلغت ضعف القيمة الفعلية له، فبينما تم تقدير قيمته بـ300 مليار دينار، تبين ان العقد تمت احالته بقيمة تفوق الـ600 مليار دينار.


حفريات مجاري الموصل تملأ الازقة بالوديان والانهر وتشل التنقل بين المناطق
عاد العمل بالمشروع بعد ان تمت تسوية الخلافات بشأنه في أواخر 2022، واليوم تمر الأيام والأشهر في العام 2025 ولايزال المشروع عبارة عن حفريات تسببت بانشاء وديان تمتلئ بالمياه لتخلق أنهارًا داخل المدن والشوارع الرئيسية، وتعيق عملية التنقل بين المدن كما انها تتسبب بتآكل البنى التحتية للمنازل بفعل الرطوبة المستمرة الناجمة عن المياه المجمعة في هذه الوديان المجاورة للمنازل.

مشروع كلفته 300 مليار ولكن كشوفات الانفاق تريليون دينار.. عقد مجاري الموصل يرتفع 230%
ومن 300 مليار دينار، وصولا الى مضاعفة المبلغ في العقود الى 600 مليار دينار، لم يتوقف الامر هنا، حيث يؤكد مسؤولون ان الكشوفات على المشروع وصلت الى ان القيمة الجديدة بلغت تريليون دينار، أي تم ضرب القيمة التقديرية الاصلية في 3 اضعاف، ما يجعل المبالغ المطلوبة أكبر بـ230% من المبلغ المقدّر للمشروع.

"شفل" وحيد يتنقل بين الازقة.. بطء الاعمال يربك اعمال التبليط والبنى التحتية
لم يتسبب التلكؤ في المشروع بعرقلة وارباك تنقل واعمال المواطنين فحسب، بل تسبب بتعارضات أوقفت اعمال التبليط واكمال البنى التحتية لبقية الدوائر الخدمية، وتقف جميع الجهات الخدمية والمواطنون تحت انتظار مزاج الشركة المنفذة لمشروع المجاري وبطء اعمالها، فالشركة توزع اعمالها على اكثر من حي بطريقة عشوائية وبطيئة، فعلى سبيل المثال ترى عجلة وحيدة تحفر في شارع ما بإحدى احياء الموصل، ثم تختفي لمدة 10 أيام او اكثر، لتعمل في شارع او حي آخر، وهكذا دواليك.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.


>> انضم الى السومرية على واتساب 

محليات

خاص السومرية

بالفيديو

مجاري نينوى

نينوى

الفساد

السومرية

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
قانون الحشـ.د الشعبي.. لماذا التأخير؟ - الحلقة ٥٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-15
Play
قانون الحشـ.د الشعبي.. لماذا التأخير؟ - الحلقة ٥٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-15
رحال
Play
رحال
تاريخ وأسرار منارة داقوق وقلعة كركوك - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-15
Play
تاريخ وأسرار منارة داقوق وقلعة كركوك - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-15
Play
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
15-02-2024 | 2025
12:30 | 2025-02-15
Play
15-02-2024 | 2025
12:30 | 2025-02-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-15
Biotic
Play
Biotic
التوتر النفسي واضراره - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-14
Play
التوتر النفسي واضراره - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-14
علناً
Play
علناً
قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-13
Play
قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-13
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي عادل الاسدي - الحلقة ٤٤ | season 3
14:30 | 2025-02-13
Play
الشاعر الشعبي عادل الاسدي - الحلقة ٤٤ | season 3
14:30 | 2025-02-13
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الاستثمار يهجر البشر والشجر - حلقة ١٣ | 2025
13:30 | 2025-02-13
Play
الاستثمار يهجر البشر والشجر - حلقة ١٣ | 2025
13:30 | 2025-02-13
Morning Live
Play
Morning Live
من الحب إلى الغيرة.. العلاقة المعقدة بين العمة والكنة - حلقة ٢٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-13
Play
من الحب إلى الغيرة.. العلاقة المعقدة بين العمة والكنة - حلقة ٢٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-13
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
قانون الحشـ.د الشعبي.. لماذا التأخير؟ - الحلقة ٥٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-15
Play
قانون الحشـ.د الشعبي.. لماذا التأخير؟ - الحلقة ٥٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-15
رحال
Play
رحال
تاريخ وأسرار منارة داقوق وقلعة كركوك - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-15
Play
تاريخ وأسرار منارة داقوق وقلعة كركوك - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-15
Play
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
15-02-2024 | 2025
12:30 | 2025-02-15
Play
15-02-2024 | 2025
12:30 | 2025-02-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-15
Biotic
Play
Biotic
التوتر النفسي واضراره - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-14
Play
التوتر النفسي واضراره - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-14
علناً
Play
علناً
قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-13
Play
قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-13
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي عادل الاسدي - الحلقة ٤٤ | season 3
14:30 | 2025-02-13
Play
الشاعر الشعبي عادل الاسدي - الحلقة ٤٤ | season 3
14:30 | 2025-02-13
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الاستثمار يهجر البشر والشجر - حلقة ١٣ | 2025
13:30 | 2025-02-13
Play
الاستثمار يهجر البشر والشجر - حلقة ١٣ | 2025
13:30 | 2025-02-13
Morning Live
Play
Morning Live
من الحب إلى الغيرة.. العلاقة المعقدة بين العمة والكنة - حلقة ٢٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-13
Play
من الحب إلى الغيرة.. العلاقة المعقدة بين العمة والكنة - حلقة ٢٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-13
اخترنا لك
امانة بغداد.. "مثلث برمودا" الاموال و"لا امانة" الخدمات
13:00 | 2025-02-15
في صلاح الدين... ازدياد معدل الاصابات بالتهاب الكبد الفيروسي بسبب التلوث!
10:27 | 2025-02-15
أهالي البراكية في النجف يشكون تردي الخدمات: وعود انتخابية بلا تنفيذ
10:16 | 2025-02-15
تدهورِ البِنى التحتيةِ وتعطلِ الخدماتِ في ميسان... ومجسر الكرامة لم يبصر النور!
09:52 | 2025-02-15
شركة "آي كيو" تكذّب مزاعم تهريب الإنترنت: مشروع الترانزيت سيغيّر خريطة العراق
01:34 | 2025-02-15
كربلاء تتأهب لتأمين زيارة النصف من شعبان
07:49 | 2025-02-14
العراقيون فقط
العراقيون فقط
النظام السياسي 
النظام السياسي 
المولدات تعوض
المولدات تعوض
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.