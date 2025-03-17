20 سنة ومنطقة "رواد الصابيات" في الكاظمية بلا خدمات

تعاني منطقة رواد الصابيات في من انعدام الخدمات وتلكؤ ببعض المشاريع، والأسباب تعود الى غياب الدور الحكومي والرقابي في متابعة الأوضاع التي تمر بها المنطقة.. مراسل ومناشدات الأهالي في هذا التقرير.