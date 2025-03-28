جهات حكومية ثبت تورطها... شبهات فساد ومخالفات قانونية تحيط بمقبرة النجف النموذجية

شبهات فساد تحيط بمشروع مقبرة النموذجية، الذي كان يُفترض أن يكون نموذجًا للخدمات المتطورة في مجال دفن الموتى بمحافظة الأشرف. حيث تعرض المشروع في الآونة الأخيرة لاتهامات بالفساد والمخالفات القانونية، مما أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين والجهات المعنية.تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!