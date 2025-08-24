الكشف عن تفاصيل حريق خيام "عشوائية" في منطقة عوريج



ـ محلي



أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باحتراق إحدى الخيام الـ"عشوائية" في منطقة عويريج جنوب العاصمة .

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز إن "أحد الأشخاص قام بحرق كمية من النفايات قبل أن يمتد الحريق ليصل إلى إحدى الخيام العشوائية في المجمع".



وتابع أن "المعلومات الأولية تشير إلى عدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق".