إفياب... أحد أكبر مصنّعي منتجات العناية الشخصية والتنظيف الشخصي والنظافة الصحية في العالم ​وصلت إلى العراق باستثمار دائم

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مبابي يواجه الإيقاف قبل ديربي مدريد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إفياب... أحد أكبر مصنّعي منتجات العناية الشخصية والتنظيف الشخصي والنظافة الصحية في العالم ​وصلت إلى العراق باستثمار دائم

محليات

2026-02-14 | 12:43 2026-02-14T12:43:12+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

إفياب... أحد أكبر مصنّعي منتجات العناية الشخصية والتنظيف الشخصي والنظافة الصحية في العالم ​وصلت إلى العراق باستثمار دائم

157 شوهد

جاءت "إفياب"، إحدى أكبر الشركات العالمية في إنتاج مستحضرات العناية الشخصية، والتنظيف الشخصي، ومنتجات النظافة الصحية، إلى العراق باستثمار دائم.

الشركة التي فازت على محبة الشعب العراقي منذ 45 عاماً بعلاماتها التجارية Duru وFax وxxx، بدأت إنتاج الصابون الصلب في العراق. وقد خططت الشركة لاستثمار يتجاوز 20 مليون دولار لعام 2026.

 

تُعد إفياب من الشركات الرائدة عالمياً في مجال منتجات التنظيف الشخصي، والعناية الشخصية، والنظافة الصحية، باستثماراتها القائمة في تركيا، ومصر، وماليزيا، وإندونيسيا، وهي الآن تنفّذ استثمارها الخامس في العراق. وتُعتبر إفياب من أوائل شركات التنظيف والنظافة الصحية في تركيا، إذ تنشط في السوق العراقية منذ نحو 45 عاماً بعلاماتها التجارية Duru وFax وxxx. وبعد أن قررت تنفيذ استثمار دائم في العراق، بدأت الشركة إنتاج الصابون الصلب. كما تخطط لاستثمار يتجاوز 20 مليون دولار خلال عام 2026، ومن المتوقع أن يوفّر المشروع عند اكتماله فرص عمل لما يقارب 400 شخص.

 

 

استثمار استراتيجي بالنسبة لإفياب

أشار نائب رئيس مجلس إدارة إفياب والرئيس التنفيذي، محمد إفياب، إلى أن قرار الاستثمار لا يمثّل بالنسبة للشركة نشاطاً تجارياً فحسب، بل يجسّد أيضاً تعاوناً طويل الأمد مع الأشقاء في العراق، البلد الصديق والشقيق، وقال:

 

"بدأت إفياب نشاطها قبل 99 عاماً بإنتاج الصابون في إحدى المدن الصغيرة في تركيا، وأصبحت اليوم شركة عالمية تُصدّر إلى أكثر من 100 دولة. وبفضل قدراتنا في الإنتاج والمبيعات على المستوى الدولي، نتبوأ موقع الريادة في سوق الصابون الصلب في العراق بحصة تقارب 50%. ومن أجل الحفاظ على الجودة التي قدّمناها للشعب العراقي على مدى 45 عاماً، وضمان استقرارنا في السوق، اتخذنا قرار الاستثمار الإنتاجي. وقد أصبح العراق خامس دولة نستثمر فيها بعد تركيا، ومصر، وماليزيا، وإندونيسيا. ويكتسب هذا الاستثمار أهمية استراتيجية بالنسبة لنا. وقد بدأنا استثمارنا بإنتاج صابون Fax، المعروف والمحبوب لدى الشعب العراقي، وعند اكتمال المشروع سيتم تشغيل خطوط إنتاج صابون Duru أيضاً."

 
 

 

نؤمن بمستهلكنا العراقي

أكد محمد إفياب على أن الشركة ستواصل في العراق نهج الجودة الذي لم تتنازل عنه على مدى 99 عاماً، قائلاً:

 

"لم نتردد في القيام بأي استثمار من أجل عدم التفريط بهذه الجودة. فجميع الآلات تم استيرادها من إيطاليا، الرائدة في هذا المجال. أما التركيبات التي طوّرها مهندسون أتراك وصينيون وماليزيون، فستتحول إلى منتجات بفضل العمل الدؤوب للمهندسين العراقيين. وإلى جانب هذا الاستثمار الإنتاجي، سنقدّم دعمًا قويًا في مجال الاستثمار التسويقي أيضاً. وستكون هناك أسماء مفاجئة ومهمة كسفراء لعلامتنا التجارية. وعلى الصعيد الشخصي، سأكون متابعاً عن كثب لجميع مراحل العملية، وفاءً للثقة التي أظهرها لنا الشعب العراقي حتى اليوم. نحن نؤمن بمستهلكينا العراقيين ونثق بهم."

>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

محليات

بالفيديو

إفياب

السومرية

العراق

تركيا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
Play
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
Play
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
Play
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
الهوا الك
Play
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Play
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
عشرين
Play
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Play
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Play
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
Play
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Play
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
Play
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
Play
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
Play
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
Play
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
Play
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
Play
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
الهوا الك
Play
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Play
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
عشرين
Play
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Play
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Play
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
Play
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Play
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
Play
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
Play
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
Play
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11

اخترنا لك
انتحار امرأة داخل منزلها في بغداد
13:04 | 2026-02-14
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
10:37 | 2026-02-14
فتح تحقيق بشأن مقطع فيديو للنزلاء بسجن العمارة المركزي.. المقصرون ينتظرهم العقاب
09:50 | 2026-02-14
الاول حالة نفسية والثاني بظروف غامضة.. شابان ينتحران شنقاً في ذي قار
09:14 | 2026-02-14
الاطاحة بمسؤول تمويل التنظيمات الإرهابية في الأنبار
08:42 | 2026-02-14
صاعقة رعدية تنهي حياة امرأة في ميسان
08:37 | 2026-02-14

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.