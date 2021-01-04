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مواصفات خارقة... سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد في هذا الموعد القريب!

تكنولوجيا

2021-01-04 | 05:03
مواصفات خارقة... سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد في هذا الموعد القريب!
المصدر:
الحرة
2,043 مشاهدة

أفادت تقارير إخبارية أن شركة سامسونغ قد قررت الكشف عن هاتفها الجديد، غالاكسي إس 21، في موعد مبكر عما جرت عليه العادة في الأعوام السابقة.

وذكر موقع "سنت" أن ستيم الكشف عن غالاكسي إس 21 في حدث تقديم الهاتف "Galaxy Unpacked" عبر الإنترنت في العاشرة صباحا من يوم 14 يناير تحت شعار "مرحبا بكم في بطولة كل يوم".

وكانت سامسونغ، التي تعد حاليا أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم العالم، قد اعتادت على إطلاق حدثها النصف السنوي في فبراير من كل عام، ولكنها يبدو أنها قررت استعجال الأمور هذه المرة للتعامل مع تحديات السوق بشكل أفضل في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الهاتف الجديد سيتضمن ثلاث قياسات، وهي هاتف إس 21 بشاشة 6.2 بوصة، وإس 21 بلاس بشاشة 6.7 بوصة، وإس21 ألترا بشاشة 6.8 بوصة، وتأتي سلسلة إس لتستبدل سلسلة جالاكسي التي اشتهرت بها الشركة.

ونوهت بعض التسريبات إلى إن هاتف "إس21 ألترا" سيدعم خاصية القلم أس "S-Pen"، التي تستخدم في هواتف سامسونغ من طراز "نوت"، كما سيتيح الموديل بطارية ضخمة طويلة العمر نسبيا.

ولفتت تلك المصادر إلى إن سامسونغ قد تطرح هاتفها في منافذ البيع اعتبارا من 29 يناير.

في العام الماضي، قالت الشركة الكورية الجنوبية إن أرباحها في الربع الثالث قد عززتها جزئيًا مبيعات الهواتف الذكية، بما في ذلك "غالاكسي نوت 20".

لكن سامسونغ توقعت أن تكون هناك منافسة شديدة في مجال الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية في الربع الأخير من العام ، وأرجع محللون ذلك التوقع إلى المنافسة القوية من أجهزة أيفون 12 التي أطلقتها أبل في أواخر العام الماضي.

وكان رئيس شركة سامسونغ ورئيس قطاع الاتصالات المتنقلة، تي مون روه، قد ذكر في ديسمبر الماضي، الشركة الكورية ستوسع محفظتها من الهواتف الذكية القابلة للطي، مما يجعل هذه الأجهزة "في متناول الجميع" في عام 2021.
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