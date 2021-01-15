رؤساء هذه الدول يفتتحون قنوات على "تيليغرام"

واجتازت قناة الرئيس التركي في "تيليغرام" بالفعل عملية التحقق .وبحلول الساعة 21:36 بتوقيت موسكو، كان لديه 54.8 ألف مشترك.في وقت سابق، أطلقت لجنة مكافحة الاحتكار التركية تحقيقًا حول سياسة الخصوصية الجديدة في "واتسآب" و"فيسبوك".وفقًا لاتفاقية المستخدم المحدثة، يتعين على مستخدمي "واتسآب" مشاركة البيانات مع "فيسبوك". على وجه الخصوص، ستتلقى الشبكة الاجتماعية معلومات حول رقم الهاتف والمعاملات وعناوين "آي بي" (IP).يذكر أنه منذ يومين وخلال 72 ساعة، بدأ 25 مليون مستخدم جديد من جميع أنحاء العالم في استخدام برنامج المحادثات "تيليغرام".علاوة على ذلك، في الأسبوع الأول من شهر يناير، تجاوز عدد المستخدمين النشطين 500 مليون.