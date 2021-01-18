تغييرات جذرية في أحد أشهر منتجات آبل!

وأوضح التقرير، المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" تخطط لإعادة تصميم رئيسية كبرى في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها مثل "آي ماك" و"ماك بوك برو".وأشارت مصادر من داخل الشركة الأمريكية أن تصميمات حواسيب "ماك" الجديدة ستكون بطراز شاشة جديدة كليا، ستتخلى خلاله "آي ماك" عن الإطار الواسع الحالي والذقن المتضخمة والظهر المنحني، لتظهر بمظهر أكثر رشاقة وتصبح أخف وزنا.كما أن أجهزة "أبل" المكتبية والمحمولة ستتمتع بالجيل التالي من معالجات "أيه آر إم" وستستمر "أبل" في الابتعاد عن معالجات "إنتل".كما ستعمل كل الأجهزة بالإصدار الجديد الأحدث من نظام "ماك أو إس"، الذي تؤكد المصادر أنه يحمل مفاجآت كبرى للمستخدمين.