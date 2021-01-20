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روبوت جديد يجري فحص كورونا.. والنتيجة خلال 80 دقيقة! (صور)

تكنولوجيا

2021-01-20 | 14:00
روبوت جديد يجري فحص كورونا.. والنتيجة خلال 80 دقيقة! (صور)
المصدر:
النهار
1,185 مشاهدة


تابع وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا عرضاً لنموذج روبوت يجري فحوص الكشف عن مرض كوفيد-19 ويمكنه عرض النتائج خلال نحو 80 دقيقة بعد أن يستخدم ذراعاً آلية في أخذ عينة من الأنف.

وقالت شركة كاواساكي هيفي إنداستريز، التي صنعت هذا النظام الآلي، إنّ من الممكن وضعه في حاوية عادية على متن شاحنة ونقله إلى الاستادات ومدن الملاهي وغيرها من أماكن التجمعات.

وقال نوريهيسا للصحفيين خلال العرض: "بالنظر إلى الاتجاه العالمي، نحتاج إلى زيادة عدد من يخضعون للفحص والطلب على الفحص الوقائي في ازدياد".
 


وتواجه حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا انتقادات بسبب قلة الفحوص التي تجريها البلاد. وتتعرض حكومته لضغوط لتؤكد سيطرتها على الجائحة بينما لم يتبقَّ على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو سوى أقل من 200 يوم. ولم يبدأ التطعيم بلقاح الوقاية من فيروس كورونا في اليابان بعد.

وقال تامورا إنّ استخدام أنظمة الروبوت في الفحص قد يسهم في الحفاظ على القوى العاملة في المجال الطبي وكذلك زيادة الدقة بشكل عام.
 

ونموذج الروبوت الذي عُرض اليوم يستخدم ذراعاً آلية يحركها البشر لأخذ العينات وإجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) ويمكنه إجراء فحوص على ما يصل إلى ألفي عينة كل 16 ساعة.

وقال سوغا إنّ حكومته تهدف إلى التصريح بأول لقاح للوقاية من كوفيد-19 وبدء التطعيم بحلول نهاية شباط أي بعد شهور من اتخاذ هذه الخطوات في العديد من الدول الأخرى.
 

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