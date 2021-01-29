بالفيديو: سناب شات يبدأ اختبارات الوضع الداكن لعدد قليل من المستخدمين

سناب شات يبدا اختبارات الوضع الداكن لعدد قليل من المستخدمين.. المزيد من التفاصيل في الفيديوغراف المرفق ادناه.

1- تعهد رئيس شركة تسلا إيلون ماسك بمنح 100 مليون دولار لمن يطور أفضل تقنية لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

2- كشفت تقارير تقنية أن هاتف آيفون 13 المرتقب لن يأتي بمزايا جديدة لكنه قد يتضمن قارئ بصمة مدمجا في الشاشة.

3- تطبيق واتساب خسر ملايين المستخدمين خلال فتره قصيرة بعد إعلانه إطلاق تحديث يشارك بياناتهم مع فيسبوك.

4- شركة ( Hanson Rabotics ) تؤكد انها ستقوم بانتاج الروبوت صوفيا بكميات كبيرة وفي اربعة نماذج.

5- ايطاليا تحظر تطبيق تيك توك بعد وفاة فتاة نتيجة مشاركتها في تحد على التطبيق.

6- سناب شات يبدا اختبارات الوضع الداكن لعدد قليل من المستخدمين.

7- مايكروسوفت تسجل ايرادات تبلغ 43.1 مليار دولار في الفترة من اكتوبر الى ديسمبر الماضي.