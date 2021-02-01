بالفيديو: اتبع هذه الخطوات لنقل محادثاتك من واتساب الى تيليغرام

أعلن تطبيق تيليغرام عن خاصية جديدة تسمح للمستخدمين نقل محادثاتهم من تطبيق واتساب الى تطبيق تيليغرام.

فان كنت تفكر بالتوقف عن استخدام تطبيق واتساب، لا داع للقلق. بإمكانك نقل المحادثات كما هي الى تطبيق تيليغرام، أوأي تطبيق آخر للمحادثات.

ولكن قبل الدخول بتفاصيل الخطوات، يتوجب على المستخدمين تحديث تطبيقي واتساب وتيليغرام الى الاصدار الاجدد، من أجل الاستفادة من هذه الأداة الجديدة.

هذا التحديث الجديد، بامكان مستخدمي نظام أندرويد وابل على حد سواء الاستفادة منه.

كل ما عليك فعله:



- ادخل الى تطبيق واتساب في هاتفك.

- افتح المحادثة التي تريد نقلها، ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من المحادثة.

- اضغط على خيار (المزيد) More.

- اختر خيار (تصدير الدردشة) Export Chat.

بعد ذلك، ستفتح لك نافذة صغيرة في اسفل الشاشة، تتضمن خيارين هما: (تضمين الوسائط) Include Media، و(بدون الوسائط) Without Media، لاختيار تصدير الدردشة مع إرفاق الوسائط أو بدونها... اختر ما يناسبك.

اختر تطبيق تيليجرام من قائمة المشاركة التي تظهر لك.

لمزيد من الدقة، اليكم الخطوات بالفيديو المرفق أدناه.

لمستخدمي اندرويد:

Here's how you can move your chats to Telegram if you're on Android. pic.twitter.com/VMq3mAeteq — Telegram Messenger (@telegram) January 28, 2021

لمستخدمي ابل: