ميزة جديدة من آبل... الهواتف تتعرف على الوجوه رغم ارتداء الكمامة

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الشركة أنّ يمكن لمستخدمي "آيفون iOS 14.5" الذين يرتدون قناعًا فتح هواتفهم الذكية بسرعة باستخدام ميزة التعرف إلى الوجه بفضل ساعة "آبل".ومن أجل القيام بذلك، يجب أن تكون الساعة على المعصم وغير مقفلة، وستعطي الساعة إشارة ملموسة بأنّ الهاتف الذكي قد انتقل إلى سطح المكتب.وهذا الخيار متاح فقط لفتح "آيفون" ولن يعمل الملء التلقائي للفوترة وكلمة المرور في "App Store" إلا بعد إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.