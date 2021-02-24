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كيف يمكنني إعادة تفعيل إشعارات متصفح الويب بعد ان كنت قد حظرتها؟

تكنولوجيا

2021-02-24 | 05:15
كيف يمكنني إعادة تفعيل إشعارات متصفح الويب بعد ان كنت قد حظرتها؟
1,195 مشاهدة

تقدم قناة السومرية لمتابعيها عبر الموقع الالكتروني، مميزات متطورة جدا، تتيح سهولة متابعة الأخبار المحلية والاقليمية والدولية، لحظة بلحظة وبطريقة مجانية، بالاضافة الى سرعة مشاهدة الفيديوهات الخاصة ببرامجها ومسلسلاتها، فضلا عن التقارير الاخبارية الخاصة. وذلك، عبر خاصية اشعارات متصفح الويب التي يمكن للمستخدم تفعيلها على هاتفه أو على جهاز الكمبيوتر المكتبي على حدّ سواء.

يمكن للمستخدم تفعيل خاصية الاشتراك باشعارات الويب بخطوات بسيطة، بعد الدخول إلى الموقع. (كما يظهر في الصورة الأساسية للخبر)

ولكن في حال كنت قد حظرت هذه الاشعارات عبر النقر على زر Block كيف يمكن اعادة تفعيل هذه الميزة للبقاء على اطلاع بآخر الاخبار؟

في التالي، اليكم الخطوات لإعادة تفعيل اشعارات متصفح الويب من المواقع الالكترونية:

 
 
عبر جهاز الكمبيوتر
 
 1. على جهاز الكمبيوتر، افتح متصفح Chrome أو Firefox
2. أدخل الى موقع السومرية الالكتروني:
www.alsumaria.tv
3. في أعلى يسار الصفحة، انقر على رمز المزيد الإعدادات أو على علامة القفل.
4. انقر على الإشعارات.
5. اختَر خيار السماح للاشعارات.
 
وبذلك، تكون قد فعلت خيار السماح لموقع السومرية بارسال اشعارات الويب مجددا.

الطريقة الثانية:
 
 الطريقة الثانية هي استخدام إعدادات المتصفح. أدخل الى "الخيارات => التنبيهات" ، ثم انقر على خيار "اختيار " (Choose)، هنا عليك اختيار موقع السومرية من بين قائمة المواقع التي اخترت عدم السماح لها بارسال اشعارات الويب الى أجهزتك. ثم النقر على "حفظ التغييرات".

أما لتفعيل هذه الاشعارات على الهواتف الذكية، فيجب اتباع الخطوات التالية، كلُّ بحسب الجهاز الذي يملكه.
لمستخدمي أندرويد:
 
 1. على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل Android، افتح تطبيق Chrome
2. انتقِل إلى موقع السومرية الإلكتروني لتلقي الاشعارات منه.
3. على يسار شريط العناوين، انقر على رمز المزيد المعلومات .
4. انقر على إعدادات الموقع الإلكتروني الإشعارات.
5. اختَر السماح .
وبذلك، ستصلك اشعارات الويب من موقع السومرية.

لمستخدمي ايفون:
 
 لا يتلقّى Chrome الإشعارات على جهاز iPhone أو iPad .
لذا عليكم الدخول اولا الى قائمة Safari، ثم النقر على خيار "التفضيلات".
ضمن علامة التبويب "مواقع الويب" ، انتقل إلى قسم "الإشعارات" على الشريط الجانبي الأيسر. هنا يمكنك عرض قائمة المواقع التي قمت بتمكين الإشعارات بها. حدد اسم موقع السومرية هنا، وقم بتغيير الإذن للسماح بإرسال الإشعارات على المتصفح.




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