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السومرية تكسر حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب!

تكنولوجيا

2021-02-25 | 04:58
السومرية تكسر حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب!
المصدر:
السومرية
401 مشاهدة

النجاح والتألق والتميز، صفات تدفع بقناة السومرية على البقاء في الصدارة. هذه القناة التي تتميز كونها مرآة المجتمع العراقي ولسان حال كل مواطن، عودت جمهورها دائما على أن تكون السباقة بنشر الاخبار وتقديم كل ما هو جديد في برامجها المتنوعة ونشرات الاخبار.

كما عودتكم السومرية، من نجاح الى آخر... ها هي اليوم تكسر حاجز المليار مشاهدة على منصة يوتيوب لتصبح أول قناة عراقية فضائية تحقق هذا النجاح.
 
 
تتميّز السومرية بقناتها الراقية على يوتيوب التي تضم حوالي 2.91 مليون مشترك. وتنفرد القناة بمحتوى خاص مثير للاهتمام يحاكي العائلة العراقية ككلّ ويلبي أذواق الجميع، من فيديوهات سياسية واجتماعية الى محتوى ترفيهي وفيديوهات تقدم نصائح طبية وصحية، بالاضافة الى الأبراج وغيرها من المواضيع الملفتة.
 


تجدون على يوتيوب السومرية كما على موقعها الالكتروني باقة متنوعة من البرامج والفيديوهات والتقارير الاخبارية الحصرية ولقطات من برامجكم ومسلسلاتكم المفضلة، علما أن ثمة بعض الفيديوهات تخطت نسبة الـ 14 مليون مشاهدة على يوتيوب.
 
 
وتشير الاحصاءات الاخيرة، الى ان جمهور السومرية على يوتيوب يتوزع في العراق والدول العربية ويصل الى ألمانيا والولايات المتحدة.
 
يذكر أن عام 2019، حصلت قناة السومرية على الدرع الذهبي من يوتيوب، بعد أن تخطّت المليون مشترك على قناتها الرسمية في يوتيوب. والجائزة عبارة عن زر التشغيل الذهبي الكبير اللامع.

ويشار الى ان السومرية كانت قد حصلت على الدرع الفضي من يوتيوب في السنوات الماضية، لتخطيها الـ 100 ألف مشترك.

وفي سياق متصل، حصلت السومرية عام 2015، على "شهادة الشريك الموثوق" التي قدمت لها من قبل يوتيوب، لكي تسجل لقب أول قناة عراقية تحصل على هذه الشهادة آنذاك.

ومما لا شك فيه أن كل هذه النجاحات هي بفضل مساعدة الجمهور وحبهم ووفائهم للقناة... من السومرية مليار شكرا لكم... ونتمنى أن نبقى عند حسن ظنكم!
 
 
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