بمساعدة يوتيوب هكذا تتحكموا بالمحتوى الذي يشاهده أطفالكم.. بالصورة

أعلنت شركة يوتيوب عن إطلاقها ميزة "تجارب خاضعة للإشراف"، وهي مجموعة من القيود التي تسمح للآباء بالتحكم بشكل أفضل في المحتوى الذي يشاهده أطفالهم.









وسيتم إطلاق إصدار تجريبي جديد للآباء الذين يمكنهم السماح لأطفالهم بالوصول عبر حساب غوغل تحت الإشراف. مع طرح إصدار تجريبي أوسع "في الأشهر المقبلة".



وستقوم الشركة بتعطيل ميزات الشراء والإنشاء والتعليق داخل التطبيق، على الرغم من أن يوتيوب تقول إنه بمرور الوقت يمكن إضافة هذه الميزات من خلال نهج "مناسب للعمر". وتقول شركة يوتيوب إنها تأمل في أن تساعد هذه الميزة الآباء على تعريف أطفالهم الأكبر سنا ببطء بمحتوى وميزات مناسبة لأعمارهم خارج تطبيق YouTube Kids.وسيتم إطلاق إصدار تجريبي جديد للآباء الذين يمكنهم السماح لأطفالهم بالوصول عبر حساب غوغل تحت الإشراف. مع طرح إصدار تجريبي أوسع "في الأشهر المقبلة".وستقوم الشركة بتعطيل ميزات الشراء والإنشاء والتعليق داخل التطبيق، على الرغم من أن يوتيوب تقول إنه بمرور الوقت يمكن إضافة هذه الميزات من خلال نهج "مناسب للعمر".

وقال جيمس بيسر، مدير إدارة المنتجات في يوتيوب، في بيان: "عندما يكبر الأطفال، يكون لديهم فضول لا يشبع ويحتاجون إلى اكتساب الاستقلال وإيجاد طرق جديدة للتعلم والإبداع والانتماء".

ويمنح حساب غوغل الخاضع لإشراف الوالدين، الاختيار من بين ثلاثة إعدادات للأطفال، وهي: Explore وExplore More وMost of YouTube.



وترتبط هذه الإعدادات عموما بالتقييمات العمرية، حيث تم تعيين الأول على من يبلغون 9 سنوات فنا فوق، والثاني بدءا من سن 13 فما فوق، والثالث يحتوي على "جميع مقاطع الفيديو تقريبا على يوتيوب، باستثناء المحتوى المقيد بالفئة العمرية".



وتقول شركة يوتيوب المملوكة لغوغل، إن نظام الإشراف الخاص بها سيستخدم "مزيجا من مدخلات المستخدم والتعلم الآلي والمراجعة البشرية" لتحديد مقاطع الفيديو المناسبة بناء على التصنيفات العمرية، ولكنها أشارت أيضا إلى أن الميزة "قد ترتكب أخطاء وستستمر في التطور بمرور الوقت".