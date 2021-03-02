بالفيديو: تيك توك تحذف اكثر من 340 الف مقطع فيديو في الولايات المتحدة

1- الهند تضع لوائح اكثر صرامة لمواقع التواصل فيسبوك و تويتر وغيرها.2- تيك توك تحذف اكثر من 340 الف مقطع فيديو في الولايات المتحدة لخرقها قواعد المنصة.3- تويتر تبدأ بتجربة خاصية المجموعات.4- واتساب يضيف خيار كتم مقطع الفيديو لنظام الاندرويد.5- ابل تسجل براءة اختراع لنظارتها التي ستقوم بتنظيف نفسها.6- اكثر من 1.8 مليار مستخدم لمجموعات فيسبوك كل شهر.7- موقع تويتر ينافس تطبيق كلوب هاوس في المحادثات الصوتية الجماعية.