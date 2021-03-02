بالفيديو: تيك توك تحذف اكثر من 340 الف مقطع فيديو في الولايات المتحدة

تعرفوا الى ابرز الابتكارات في عالم التكنولوجيا، والتحديثات في الهواتف والعالم الرقمي، في هذا الفيديوغراف.
1- الهند تضع لوائح اكثر صرامة لمواقع التواصل فيسبوك و تويتر وغيرها.
2- تيك توك تحذف اكثر من 340 الف مقطع فيديو في الولايات المتحدة لخرقها قواعد المنصة.
3- تويتر تبدأ بتجربة خاصية المجموعات.
4- واتساب يضيف خيار كتم مقطع الفيديو لنظام الاندرويد.
5- ابل تسجل براءة اختراع لنظارتها التي ستقوم بتنظيف نفسها.
6- اكثر من 1.8 مليار مستخدم لمجموعات فيسبوك كل شهر.
7- موقع تويتر ينافس تطبيق كلوب هاوس في المحادثات الصوتية الجماعية.