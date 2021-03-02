Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الصحة تعلن الموقف الوبائي: 4690 إصابة و 30 وفاة بكورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تفاصيل جديدة عن هاتف "آيفون 13" وتوقعات تصفه بدقّة

تكنولوجيا

2021-03-02 | 08:02
تفاصيل جديدة عن هاتف "آيفون 13" وتوقعات تصفه بدقّة
المصدر:
Sky News عربية
194 مشاهدة

تستعد شركة "آبل" لإصدار أربعة أجهزة هاتف "آيفون" جديدة في النصف الثاني من هذا العام، والتي ستكون مشابهة للتشكيلة الحالية من طرازات "آيفون 12"، وفق توقعات خبير أسواق التكنولوجيا مينغ تشي كو، في مذكرة للمستثمرين، يوم الاثنين.

ويمكن أن تشتمل أجهزة "آيفون 2021" على حافة علوية (المنطقة المخصصة للكاميرا الأمامية) أصغر، مما يزيد من مساحة شاشة الهاتف القابلة للاستخدام.

وستتميز الطرازات الجديدة ببطاريات أكبر بفضل التصميم الداخلي الجديد الموفر للمساحة، وأجهزة "مودم" محسنة تدعم خدمة 5G، وكاميرات أفضل، وفق المذكرة.

ويتوقع مينغ تشي كو أن تكون أجهزة "آيفون" الجديدة بنفس حجم الهواتف الحالية؛ أي جهاز "Mini" بشاشة 5.4 بوصة، ونموذجان بشاشات 6.1 بوصة، ونموذج "Max" بشاشة 6.7 بوصة.

وتشير أحدث أبحاث كو، إلى أن "آبل" وبعد عام من تغيير تشكيلة هواتفها بتصميمات جديدة، وأحجام شاشة جديدة، واتصال 5G، حققت ازدهارا كبيرا في المبيعات، وتطمح إلى أن تكون طرازات هذا العام، أقرب إلى ما كان يُطلق عليها سابقا نماذج"S" ، وذلك من خلال إجراء تغييرات داخلية كبيرة على تشكيلتها الحالية.

وكشف كو أن أجهزة "آيفون 2021" ستكون أثقل قليلا من الجيل السابق، لكنها تعادل إصدارات "Pro" الحالية من "آبل"، من حيث تضمين مستشعرات الليزر المتقدمة داخل الكاميرا. وستضم شاشة يمكن تحديثها بسرعة مضاعفة، ما سيقدم للمستخدم تجربة أكثر سلاسة.

ومينغ تشي كو، هو محلل موثوق، وغالبا ما يصف بدقة المنتجات التي لم يتم طرحها، عبر التركيز على سلسلة التوريد الآسيوية التي تصنع الأجزاء الإلكترونية لشركة "آبل".

وبعد عام 2021، يتوقع كو أن تتخلى "آبل" عن الحافة على الشاشة الأمامية، لصالح "ثقب" يتضمن الكاميرا، مثل أجهزة "سامسونغ" الحالية، ويقول إن الشركة الأميركية قد تطلق هاتفا بشاشة أمامية كاملة ومن دون حافة، وبمستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة، وكاميرا بعدسة مقربة متقدمة، تقدم صورة مكبرة ومجال رؤية ضيق، في عام 2023 على أقرب تقدير.
وكانت آبل قد ابتعدت، عام 2017، عن تقنية استشعار بصمات الأصابع، لصالح نظام التعرف على الوجه، FaceID، على الرغم من أن مستشعر البصمات يعمل بشكل أفضل عندما يرتدي المستخدم كمامة، وهو ما بات شائعا بعد جائحة كوفيد-19.

ويشير المحلل التقني إلى أن "آبل" تعمل على إنتاج هواتف قابلة للطي، على غرار منتجات شركات أخرى مثل "سامسونغ" و"هواوي"، على أن تطلقها عام 2023، إذ لا تزال تواجه مشاكل تقنية في إنتاجها بكميات كبيرة.

كما يمكن أن تطرح الشركة في ربيع 2022، وربيع 2023، أجهزة هاتف منخفضة التكلفة، وتتمتع بالجودة الحالية.

وقد غيرت جائحة فيروس كورونا المستجد أسلوب عملاق التكنولوجيا الأميركية في تقديم منتجاتها خلال العام الماضي، حين خلا مؤتمرها في سبتمبر، ولأول مرة منذ 8 سنوات، من تقديم جيل جديد من هاتف "آيفون"، ولكن يتوقع أن تعود الشركة إلى طريقتها المعتادة خلال العام الحالي.

وبحسب المحلل كو فإن من الممكن الكشف عن "آيفون 13" خلال أيلول المقبل.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:11 | 2021-03-02 09:11
09:10 | 2021-03-02 09:10
09:04 | 2021-03-02 09:04
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الصحة توصي بفرض حظر للتجوال لمدة أسبوعين
31.22%
12:33 | 2021-03-01
الصحة توصي بفرض حظر للتجوال لمدة أسبوعين
12:33 | 2021-03-01
نواب يتشابكون داخل البرلمان والحلبوسي يغادر الجلسة
17.5%
11:42 | 2021-03-01
نواب يتشابكون داخل البرلمان والحلبوسي يغادر الجلسة
11:42 | 2021-03-01
مكتب السيستاني يعزي البصرة بوفاة علي الصافي (وثيقة)
16.36%
11:09 | 2021-02-28
مكتب السيستاني يعزي البصرة بوفاة علي الصافي (وثيقة)
11:09 | 2021-02-28
ذي قار.. ترشيح أربعة اسماء لتولي منصب المحافظ
15.88%
17:20 | 2021-03-01
ذي قار.. ترشيح أربعة اسماء لتولي منصب المحافظ
17:20 | 2021-03-01
تعرف على اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
9.7%
03:56 | 2021-03-02
تعرف على اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
03:56 | 2021-03-02
وقوع اصابات بصفوف المتظاهرين في بغداد
9.34%
08:36 | 2021-03-01
وقوع اصابات بصفوف المتظاهرين في بغداد
08:36 | 2021-03-01
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.