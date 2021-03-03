بالفيديو: جديد الابتكارات هاتف متين وخفيف الوزن مصنوع من ألياف الكربون!

قررت شركة Carbon Mobile التميّز في عالم الأجهزة الذكية هذا العام، وكشفت عن هاتف متين وخفيف الوزن مصنوع من ألياف الكربون.



وأكثر ما يشد الانتباه في هاتف Carbon 1 MK II الجديد هو تصميمه البسيط والأنيق، والتميّز الذي تمنحه ألياف الكربون لخلفية هيكل الجهاز.



وأتى هيكل هذا الجهاز 6.3 ملم فقط، وبوزن 125 غ، كما جهز بشاشة AMOLED بمقاس 6 بوصات دقة عرضها تعادل (2160/1080) بيكسل، وأبعادها "18:9"، محمية بزجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.