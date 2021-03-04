كيف أشترك بخدمة أخبار غوغل المجانية من مواقع اخبارية متعددة؟

خدمة أخبار غوغل نيوز (Google News) تسمح لكم بالاطلاع على مختلف الاخبار المحلية والاقليمية والعالمية من مصادر عدة وفي مكان واحد، بحسب المواضيع التي تهمكم.

تسمح لكم هذه الخدمة بالاطلاع على محتوى إخباري عالي الجودة من مجموعة متنوعة من جهات النشر الموثوقة واستكشاف مصادر إخبارية جديدة.





بنقرة واحدة يمكنكم الاشتراك بخدمة أخبار السومرية من غوغل، للاطلاع على آخر الاخبار المحلية والعالمية، بالاضافة الى اخبار الفن والرياضة والتكنولوجيا والصحة وغيرها من المواضيع المهمة.



للاشتراك بخدمة أخبار السومرية من غوغل، أنقر هنا، واضغط على زرّ "اتبع" أو (Follow) لتصلكم أبرز الأخبار. ميزة الاشتراك بأخبار غوغل تتميز كونها مجانية، وتؤمن المحتوى الصحفي الجيد من الصحف والمواقع الالكترونية المفضَّلة لديك في موقع واحد، لا سيما وانها تؤمن تغطية شاملة ومتجددة للأخبار التي تم جمعها من مصادر أخبار من جميع أنحاء العالم بواسطة أخبار Google، والتي تظهر للمشترك بحسب اهتماماته.بنقرة واحدة يمكنكم الاشتراك بخدمة أخبار السومرية من غوغل، للاطلاع على آخر الاخبار المحلية والعالمية، بالاضافة الى اخبار الفن والرياضة والتكنولوجيا والصحة وغيرها من المواضيع المهمة.للاشتراك بخدمةواضغط على زرّ "اتبع" أو (Follow) لتصلكم أبرز الأخبار.