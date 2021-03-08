ما هي خدمة RSS الاخبارية؟ وكيف اشترك بها؟

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خدمة RSS هي خدمة لمتابعة آخر الأخبار بشكل مباشر وبدون الحاجة إلى زيارة الموقع، ستقدم لك خدمة RSS عنوان الخبر، ومختصر لنص الخبر، ووصلة أو رابط لنص الخبر الكامل على الموقع، بالإضافة إلى عدد التعليقات الموجودة.في البداية، عنى مصطلح RSS : Rich Site Summary أو (ملخص مكثف للموقع)أما العبارة الأكثر استخداما في الوقت الحاضر فهي: Really Simple Syndication أو (تلقيم مبسط جدا).خدمة RSS هي خدمة إخبارية مجانية ولا يتم احتساب أي رسوم على استخدامها.أولاً أنت بحاجة إلى نسخة من برنامج قارىء الأخبار (News Reader) الذي بإمكانه قراءة وعرض الأخبار الواردة عن طريق خدمة RSS من المواقع التي قمت باختيارها. تتوفر نسخات متعددة من هذا البرنامج يمكن الولوج إلى بعضها عبر المتصفح أما بعضها الآخر فيمكن تنزيله.ما إن تختار برنامج قارىء الأخبار يتعين عليك أن تختار الفئة الإخبارية التي تود أن يقرأها البرنامج. فإذا كنت تريد الحصول على آخر أخبار السومرية نيوز الاقتصادية، فما عليك سوى زيارة صفحة الأخبار الاقتصادية في موقعنا www.alsumaria.tv حيث سترى أيقونة صغيرة في أسفل المتصفح.عند قيامك بالضغط على هذه الأيقونة ستتمكن من الاشتراك بخدمة تلقيم الأخبار وذلك إما عبر جرّ الـ URL (عنوان الصفحة الالكتروني) إلى قارئ الأخبار الخاص بك، أو عبر الضغط على الأمرين Copy shortcut ثم paste لنسخ عنوان الخدمة الإلكتروني في خانة جديدة في قارئ الأخبار الذي اخترته.