الصين تنشر صورا عالية الدقة للكوكب لاحمر

أمضت بعثة "تيانوين -1" الصينية شهرا في مدار حول المريخ، وأرسلت في غضون ذلك صورا مذهلة بالفعل من موقعها إلى الأرض.

وأصدرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية "CNSA" ثلاث صور جديدة، اثنتان بالأبيض والأسود وواحدة ملونة، في 4 اذار. والصور الجديدة هي أول صور عالية الدقة للمركبة الفضائية للمريخ من المدار، ما يجعلها أكثر الصور وضوحا ودقة حتى الآن.





وقدمت وكالة الفضاء الصينية تفاصيل ضئيلة حول الصور الجديدة، على الرغم من أن الصورة الملونة تظهر القطب الشمالي للكوكب الأحمر، والتقطت الصورتان بالأبيض والأسود من ارتفاع يقدر بنحو 350 كيلومترا ، وفقا لبيان الوكالة. وقدمت وكالة الفضاء الصينية تفاصيل ضئيلة حول الصور الجديدة، على الرغم من أن الصورة الملونة تظهر القطب الشمالي للكوكب الأحمر، والتقطت الصورتان بالأبيض والأسود من ارتفاع يقدر بنحو 350 كيلومترا ، وفقا لبيان الوكالة.





وأوضح البيان أن الصور الملونة وتلك بالأبيض والأسود التقطت بكاميرتين منفصلتين،وتمثل الصور مرحلة رئيسية من المهمة، حيث تقوم المركبة الفضائية خلالها باستكشاف سطح المنطقة الجنوبية من يوتوبيا بلانيتيا، وهي المنطقة التي تنوي الصين أن تهبط فيها بالجزء المتجول من مركبة "تيانوين -1" . وأوضح البيان أن الصور الملونة وتلك بالأبيض والأسود التقطت بكاميرتين منفصلتين،وتمثل الصور مرحلة رئيسية من المهمة، حيث تقوم المركبة الفضائية خلالها باستكشاف سطح المنطقة الجنوبية من يوتوبيا بلانيتيا، وهي المنطقة التي تنوي الصين أن تهبط فيها بالجزء المتجول من مركبة "تيانوين -1" .

ومن المقرر حاليا أن يتم الهبوط في ايار أو حزيران، وستقضي العربة الجوالة نحو ثلاثة أشهر في العمل على سطح المريخ باستخدام أدواتها الستة.

وإذا نجح الهبوط، فستصبح المركبة الجوالة الثانية التي تبدأ العمل على الكوكب الأحمر هذا العام، لتنضم إلى مركبة "بيرسفيرانس" التابعة لناسا التي هبطت في 18 شباط.

في الوقت نفسه، ستستمر المركبة في الدوران حول الكوكب الأحمر لجمع القياسات من الفضاء بأدواتها السبع الخاصة.



وتتكون مهمة "تيانوين -1" الصينية إلى المريخ من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة. وتم إطلاق المهمة باتجاه الكوكب الأحمر في حزيران 2020 وهي أول محاولة للبلاد للهبوط على سطح المريخ.