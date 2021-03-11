بالفيديو: فيسبوك سترفع الحظر عن الاعلانات السياسية

1- تويتر يضع إشعارات على التغريدات التي تحتوي على معلومات مضللة حول لقاحات كورونا.

2- فيسبوك تعلن انها سترفع الحظر المفروض على الاعلانات السياسية.

3- تويتر تغلق الاف الحسابات المزيفة والتي تتخذ السعودية مقرا لها.4- اختراق البريد الالكتروني لاكثر من 30 الف مؤسسة حكومية و تجارية امريكية تستعمل مايكروسوفت.5- واتساب يوفر ميزة المكالمات الصوتية و المرئية للحواسيب.6- خلال شهر واحد شركة تيسلا نخسر 277 مليار دولار من القيمة السوقية لها.7- انستغرام تطلق ميزة تسمح لاربعة اشخاص بالدردشة المرئية في البث المباشر.