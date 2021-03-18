شركة "آبل" تطلق "آيباد برو" قريباً.. ما المفاجآت التي يحملها؟

كشفت تسريبات صحفية جديدة عن المفاجأت والمواصفات المرتقبة في حواسيب "آيباد برو" اللوحية الجديدة المرتقبة من شركة "أبل" الأمريكية.





وسيتضمن "آيباد برو" تحديثات واسعة النطاق على أكثر من اتجاه، أبرز تحسينات كبرى في تقنيات الكاميرا، وترقية وحدات المعالجة المركزية بشريحة "إم 1 أيه آر إم" التي زودت بها "أبل" حواسيب "ماك" المكتبية والمحمولة.



وستوفر "أبل" أيضا تقنية "ميني ليد" لكاميرات "آيباد برو" لتحسين نسب السطوع والتباين في الصور.



كما سيوفر أيضا حاسب "آيباد برو" تقنية الاتصال الجديدة "ثندر بولت"، والتي تستخدم موصلات مثل "يو إس بي سي"، ولكنها تسمح بنقل بيانات أسرع بكثير مع كافة الأجهزة المتوافقة معها، مثل حواسيب "ماك" أو شاشات عالية الدقة أو أجهزة تخزين خارجية. وأوضح التقرير المنشور عبر وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن "أبل" تنوي أن تطلق الشهر المقبل إصدارا جديدا من حاسبها اللوحي "آيباد برو".وسيتضمن "آيباد برو" تحديثات واسعة النطاق على أكثر من اتجاه، أبرز تحسينات كبرى في تقنيات الكاميرا، وترقية وحدات المعالجة المركزية بشريحة "إم 1 أيه آر إم" التي زودت بها "أبل" حواسيب "ماك" المكتبية والمحمولة.وستوفر "أبل" أيضا تقنية "ميني ليد" لكاميرات "آيباد برو" لتحسين نسب السطوع والتباين في الصور.كما سيوفر أيضا حاسب "آيباد برو" تقنية الاتصال الجديدة "ثندر بولت"، والتي تستخدم موصلات مثل "يو إس بي سي"، ولكنها تسمح بنقل بيانات أسرع بكثير مع كافة الأجهزة المتوافقة معها، مثل حواسيب "ماك" أو شاشات عالية الدقة أو أجهزة تخزين خارجية.

كما سيكون "آيباد برو" أنحف وأخف وزنا، ليكون مثاليا للطلبة عند عودتهم إلى الدراسة بعد فترة انقطاع طويلة، بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ومن المتوقع أن يبدأ قياس شاشات "آيباد" الجديد بـ7.9 بوصة، وسيصل إلى 11 أو 12 بوصة.