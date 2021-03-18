بالفيديو: روسيا تهدد بحظر تويتر.. وغيرها من أخبار التكنولوجيا حول العالم

- شركة كيا للسيارات تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة.- تطبيق سيكنال يتوقف عن العمل في الصين.- وصول ميزة انشاء و مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة للانستغرام في الشرق الاوسط.- روسيا تهدد بحظر تويتر خلال شهر واحد ما لم تقم بازالة المحتوى المحظور.- انستغرام يحظر على البالغين المراسلة المباشرة للمراهقين الذين لا يتابعونهم.- ابل تسيطر على سوق الساعات الذكية حيث استحوذت على 36.2% من الحصة السوقية.- تيك توك تفكر في وضع خاصية للتراسل الجماعي هذا العام لتدخل في منافسة المنصات الاجتماعية.