بالفيديو: روسيا تهدد بحظر تويتر.. وغيرها من أخبار التكنولوجيا حول العالم

تعرفوا الى ابرز الابتكارات في عالم التكنولوجيا، والتحديثات في الهواتف والعالم الرقمي، في هذا الفيديوغراف.
- شركة كيا للسيارات تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة.
- تطبيق سيكنال يتوقف عن العمل في الصين.
- وصول ميزة انشاء و مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة للانستغرام في الشرق الاوسط.
- روسيا تهدد بحظر تويتر خلال شهر واحد ما لم تقم بازالة المحتوى المحظور.
- انستغرام يحظر على البالغين المراسلة المباشرة للمراهقين الذين لا يتابعونهم.
- ابل تسيطر على سوق الساعات الذكية حيث استحوذت على 36.2% من الحصة السوقية.
- تيك توك تفكر في وضع خاصية للتراسل الجماعي هذا العام لتدخل في منافسة المنصات الاجتماعية.