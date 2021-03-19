خلل يشل عدداً من التطبيقات التابعة لـ"فيسبوك"

أعلن مركز الإعلام الرقمي في العراق، اليوم الجمعة، توقف عدد من التطبيقات التابعة لشركة "فيسبوك".

وقال المركز في تغريدة له، "توقف خدمات فيسبوك وشبكاتها ( واتساب - انستغرام - ماسنجر ) في العديد من دول العالم".

