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خلل يشل عدداً من التطبيقات التابعة لـ"فيسبوك"
تكنولوجيا
2021-03-19 | 13:45
4,743 مشاهدة
أعلن مركز الإعلام الرقمي في العراق، اليوم الجمعة، توقف عدد من التطبيقات التابعة لشركة "فيسبوك".
وقال المركز في تغريدة له، "توقف خدمات فيسبوك وشبكاتها ( واتساب - انستغرام - ماسنجر ) في العديد من دول العالم".
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