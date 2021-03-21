بالفيديو: يوتيوب تطلق خدمة جديدة للفيديو القصير

1- فيسبوك سيقوم بانشاء تطبيق انستغرام خاص للاطفال دون سن 13 عام.2- تويتر بدأت بتجربة تشغيل مقاطع اليوتيوب في داخل المنصة لهواتف الايفون.3- تطبيق سيارات تسلا يزيل الثلج من سطح السيارة و انت في بيتك.4- يوتيوب تطلق خدمة يوتيوب شورت التي تعتبر ردا على فيديوهات تيك توك القصيرة.5- الهند تطلب من المحكمة منع تطبيق واتساب من مشاركة البيانات مع فيسبوك.6- تويتر ستضيف ميزة التراجع عن التغريدة لمن يدفعون اموال نظير ذلك.7- تيليجرام تضيف المحادثات الصوتية للقنوات و تتيح للمستخدمين تسجيلها و نشرها لاحقا.