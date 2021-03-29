بالفيديو المكانس الكهربائية قادمة بتقنية جديدة



1- في ايرلندا تقوم شركة سامسونج بتوصيل منتجاتها عبر الطائرات المسيرة



2- تقرير جديد : ثلاثة مليار بريد الكتروني احتيالي يتم ارساله كل يوم



3- تويتر تختبر ميزة لردود الفعل على التغريدة باستخدام الرموز التعبيرية.



4- فيسبوك تعمل على إطلاق غرف صوتية فقط للتواصل الاجتماعي.



5- الروبوت صوفيا تبيع اول اعمالها الفنية في مزاد مقابل نحو 700 ألف دولار بعملة رمزية.



6- فيسبوك سيطلق خدمة خاصة بالأشخاص الذين يغادرون السجون ويستعدون للاندماج مرة أخرى في مجتمعهم.



7- شركة دايسون تطوّر تقنية المكانس الكهربائية تستخدم الليزر للبحث عن الأوساخ.



