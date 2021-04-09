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السومرية و i-magineworks : شراكة من أجل مستقبل أفضل

تكنولوجيا

2021-04-09 | 06:58
السومرية و i-magineworks : شراكة من أجل مستقبل أفضل
المصدر:
السومرية
125 مشاهدة

لأننا نستحق التألّق، جاءت الشراكة بين شركتَي i-magineworks – السومرية بهدف الخروج بأفكار إبداعية،جذابّة، فيها من المهارة والحرفية والتميّز المبني على قيم توفر ما يحتاجه الناس بسهولة وبسرعة ومن دون تكلفة تُذكر، ما أكسبنا ثقة الجمهور والمستثمرين الطامحين لمشاريع استثنائية في بُعدَيها التكنولوجي والإنساني في زمنٍ العالم في أمسّ الحاجة إلى ما يلبي طموحات وحاجات خصوصاً الشباب منهم وسط التحديات التي تعيشها المجتمعات على الصعد كافة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحتى ثقافياً.

فإنطلاقاً من مبدأ مؤسسة i-magineworks بضرورة استخدام التكنولوجيا لخدمة الإنسان ورفاهيته، جاء مشروع MobAd في وقت ٍ، فيه من التعقيدات والمصاعب والمعضلات على أنواعها، كمنتج مبتكر،حاصل على براءة اختراع، يصل من خلاله إلى كل الشرائح المجتمعية ليتمّ الإعلان عبر الهاتف المحمول عن كل ما يهم المستخدمين، مقدماً كلّ التسهيلات المطلوبة لجعل الحياة أفضل، وهي من أولى المهام في رؤياها المستقبلية.
للمشروع خصائص عدة، فهو يهدف الى تمكين المستخدم من التحكم بإعدادات خاصية الاعلانات وعددها في اليوم الواحد من جهة، والى عدم إعاقته عند استعمال الهاتف، وعدم إجباره على مشاهدة الاعلانات أو الكشف عن اي معلومات شخصية، عملا بمبدأ ال GDPR Compliance الذي أقره البرلمان الأوروبي في أيار 2018 من جهة ثانية. كما يعطي MobAd شركات الاعلانات رؤية أفضل و مرونة أكثر عند اختيار أي إعلان مخصص لشريحة معينة.
 
إنّ استراتيجية شركة i-magineworks لنشر هذه التكنولوجيا، تقوم على بناء الشراكات مع المؤسسات الاعلامية خصوصاً ومع اصحاب التطبيقات على الهواتف الذكية اضافة الى شركات الاتصالات، بهدف بناء سلسلة متكاملة من المعلن الى المستهلك.
 
 
إنّ هذا الطموح للشركة تقاطع مع السعي المستمر والدؤوب لمؤسسة السومرية التلفزيونية العملاقة للابتكار والتطوير والتغيير التكنولوجي، وفي هذا الإطار جاءت الشراكة بين الجانبين تماشياً مع الارتفاع المضطرد للإنفاق على الإعلانات عبر الأجهزة الخلوية، ونتيجةً لاعتماد المستهلكين الأكبر على الهواتف المتنقلة والأجهزة اللوحية ما يجذب المعلنين إلى مزيد من الاستثمار في هذا المجال وما يحقق الأهداف المرجوة للطرفين منذ البداية.
وبناء على كلّ ما تقدّم جاء الحرص على المزيد والمزيد من الخدمات المميزة والبرامج واستراتيجيات الدعاية عبر الإنترنت ليتم إطلاقها في المرحلة المقبلة بهدف تحقيق كل ما يصبو إليه المجتمع من عصرنة وحداثة وازدهار يحتل فيه الإنسان المكانة المرموقة التي تليق به، الأمر الذي يجعل من هذا التعاون علامة فارقة في الأعمال الإبداعية، وهذا سرّ نجاحنا.

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